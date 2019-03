Parte la demolizione del palazzo pericolante

Partono i lavori di demolizione del palazzo di via Cardinale La Fontaine, divenuti improcrastinabili dopo i ripetuti e preoccupanti crolli degli ultimi mesi. Si prevede che la strada resterà completamente chiusa, sia al transito dei pedoni che della auto, circa un mese.

“Inizialmente - dice la Prefettura - saranno valutate le attività relative alla sicurezza degli operatori e sarà delimitato il nuovo perimetro del cantiere in funzione dei mezzi che arriveranno sul luogo. Il Comune si è impegnato ad effettuare i lavori di consolidamento delle cavità sotterranee per consentire a stretto giro la fruibilità del tratto pedonale e stradale”.

Per i commercianti e i residenti della zona non mancheranno i disagi, ma si tratta comunque di una liberazione, dal momento che i ponteggi e la conseguente chiusura dell’arteria hanno causato enormi problemi e inferto un colpo durissimo alle attività economiche. I lavori sono interamente a carico dei proprietari dell’edificio, la famiglia Gnisci. Il Comune dovrà solo verificarne l’andamento.

“Se non ci saranno imprevisti - spiega il sindaco - in tre settimane, l’edificio sarà ridotto a un unico piano. Nel caso i proprietari non fossero intervenuti, avevo già pronta un’ordinanza di esecuzione dei lavori in danno”.

