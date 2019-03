L'Ucraina inserisce Al Bano nella lista nera: "Minaccia per la sicurezza nazionale"

Londra, la famiglia reale sfila all'abbazia di Westminster

Roma, 11 mar. (askanews) - All'Abbazia di Westminster a Londra si sono svolte le celebrazioni per il Commonwealth Day. La famiglia reale britannica si è presentata al gran completo: la Regina Elisabetta, in abito viola, ha fatto il suo ingresso accompagnata dal consorte principe Filippo. I nipoti reali sono arrivati entrambi con le mogli: il principe Harry con Meghan Markle in abito e cappottino ...