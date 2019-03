Civita, società del Comune gestirà il business

A Bagnoregio apre Casa Civita, società partecipata dal Comune che nasce con l'obiettivo di pianificare lo sviluppo turistico del territorio. Il successo di Civita, che nel 2018 è arrivata ad accogliere un milione di visitatori, rende necessario un salto di qualità nella gestione di quello che è un grande business e apre le porte all’occasione per fare di questo angolo di Teverina un luogo all’avanguardia.

L’intuizione di strutturare una partecipata con cui gestire il settore appartiene al sindaco Francesco Bigiotti, battezzato dalla stampa nazionale e internazionale come “mister modello Civita”. Sua, nel 2013, la decisione, avversata da più parti, di introdurre un ticket per l’attraversamento del ponte che porta al borgo sospeso tra i Calanchi. Paradossalmente proprio quel biglietto ha fatto la fortuna di questi anni. Sempre più media hanno iniziato a parlare della “città che muore” e il Comune di Bagnoregio, quattromila anime scarse, si è trovato un bel flusso di cassa a disposizione. Trasformato in azzeramento delle tasse comunali, mense scolastiche gratuite, servizio scuolabus gratis e altro.

“Lì è cominciata una grande avventura - spiega il sindaco -. Siamo passati da 40 mila turisti all’anno al milione di oggi. Quell’idea che avevo avuto con la mia squadra di amministratori ha dato buoni frutti. Oggi sono ancora più convinto del cammino intrapreso e del fatto che dobbiamo concretizzare un nuovo salto in avanti. Da qui l’idea di una partecipata, a capitale interamente comunale, per gestire biglietteria, i trasporti turistici, i servizi ma soprattutto per mettere in campo strategie che vadano a trasformare il nostro turismo, ancora troppo ‘mordi e fuggi’, in permanenza sul territorio. L’ambizione che coltiviamo ora sta nel fare di Bagnoregio il centro della crescita turistica di un’area vasta, che guarda alla Tuscia ma anche alla bassa Toscana e bassa Umbria. In questa direzione rientrano, come mosse preparatorie, i patti d’amicizia concretizzati di recente. Dal più antico con Assisi passando per Narni, Amelia, Capalbio. Aumentare la permanenza è la nostra nuova sfida, ce lo chiedono direttamente i tour operator”.

Un’operazione, quella della nascita di Casa Civita, che punta a ridurre le spese del Comune e ad aumentare, attraverso una gestione professionale, le entrate.

“Ci occuperemo - continua Bigiotti - anche dello sviluppo di altre parti dell’area di Bagnoregio. Penso, per esempio, al bosco di Carbonara. Abbiamo già un progetto e stanziato fondi per la nascita di un primo parco avventura. In quella zona già immaginiamo di realizzare altri parchi tematici per le famiglie. Così come stiamo lavorando per portare turisti anche nelle frazioni di Vetriolo e Castel Cellesi, con i progetti in corso di recupero dello scavo dell’elefante antico e delle fornaci romane. A collegare il tutto piste ciclabili e percorsi per passeggiate in natura”.