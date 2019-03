Andosilla, un milione per i nuovi macchinari

Carenza di personale e stanziamento di un milione di euro per l’acquisto di macchinari: questi i temi principali al centro dell’incontro presso la direzione generale della Asl di Viterbo, tra la direttrice della Asl Daniela Donetti e due rappresentanti della Onlus “Una mano al tuo ospedale”: il presidente Luciano Caregnato e il vicepresidente Carlo Drogo. Nel corso dell’incontro i rappresentanti della Onlus hanno riportato alcune lamentele dei cittadini nei confronti di alcuni operatori “che non si comporterebbero con la dovuta umanità e comprensione verso i pazienti, così come il loro delicato ruolo pubblico richiede”. Si è posta anche l’attenzione sulla carenza del personale medico-infermieristico al pronto soccorso che è oberato di lavoro e che obbliga i pazienti ad aspettare interminabili ore prima delle visite e delle relative cure. La direttrice Donetti ha comunicato lo stanziamento di circa un milione di euro da parte della Regione Lazio per l’acquisto di nuovi macchinari per il reparto di Endoscopia Digestiva e anche per altri reparti. “Si è in attesa dei relativi bandi”, ha detto la direttrice. Inoltre, la direzione della Asl ha comunicato che l’orario di apertura dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatra sarà più fruibile, diventando da quindicinale a settimanale. I rappresentanti della Onlus hanno chiesto di ampliare il servizio del reparto di Oculistica al fine di ridurre le lunghe liste di attesa. “Abbiamo evidenziato che, sia per il reparto di Otorinolaringoiatra che per quello di Oculistica - spiega spiega il presidente della Onlus ‘Una mano al tuo ospedale’ Luciano Caregnato - abbiamo previsto l’acquisto di nuovi strumenti per gli interventi chirurgici e per le visite specialistiche. Inoltre, molto presto il reparto di Cardiologia verrà dotato di un nuovo e moderno Ecocardiografo in sostituzione di quello attuale che è obsoleto. Infine sono stati già acquistati altri Holter Pressori”.