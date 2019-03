Reddito di cittadinanza, un quarto delle domande è di stranieri

Sono circa 250 le domande presentate nel primo giorno di avvio del reddito di cittadinanza in provincia di Viterbo. Meno di quanto ci si attendeva, ma in linea con i dati registrati nel resto d'Italia. Anche nella giornata di giovedì non ci sono state resse, né nei Caf sindacali né negli uffici postali. Di qui a parlare di flop, tuttavia, ce ne corre: "Semplicemente la gente ha seguito i consigli dei mass media, che nei giorni scorsi hanno invitato gli aventi diritto a non precipitarsi con le domande", spiega Federica Burla, responsabile del Caf della Cisl. D'altra parte, non c'è un termine per presentare le richieste di sussidio e se si vuole ricevere l'assegno già a maggio c'è tempo comunque fino al 1 aprile.

Cinquant'anni, disoccupato, con famiglia: questo il profilo tipico del richiedente. Il 25% è di nazionalità straniera (solo i residenti da almeno 10 anni possono accedere al reddito), secondo i dati forniti dalla Cisl. "In totale in questi primi due giorni abbiamo compilato 70 domande sul territorio provinciale - dice la responsabile del Caf Cisl, Federica Burla - Rispetto ai numeri attesi è stato un avvio lento, ma abbiamo molti appuntamenti già fissati per i prossimi giorni per il calcolo dell'Isee". Condizione necessaria, anche se non sufficiente, per ottenere il sussidio è infatti che l'Isee non superi i 9.360 euro l'anno.

Anche nei Caf Uil non si sono viste file nei primi due giorni, come conferma il segretario generale Giancarlo Turchetti: "Nel primo giorno abbiamo presentato 25 domande nel Caf di Viterbo, un'altra ventina stamani (ieri, ndr). Complessivamente tra tutti i nostri Caf della provincia siamo su una media di 30 domande al giorno. Numeri non stratosferici, perché evidentemente i cittadini hanno capito che non c'è fretta".

Anche la Cna di Viterbo e Civitavecchia mette a disposizione gratuitamente i propri Caf per la compilazione e la trasmissione delle domande: "Per avviare la procedura - spiega - è indispensabile avere la certificazione Isee aggiornata, che può essere richiesta allo stesso Centro di assistenza fiscale, abilitato anche al rilascio dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), il pin unico per l’accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione". Il Caf Cna sta fissando gli appuntamenti per evitare attese agli utenti. Per informazioni è attivo il numero verde 800-437744.