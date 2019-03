Gioco d'azzardo: in fumo 112 milioni

Ben 112 milioni di euro dei viterbesi finiti nel buco nero del gioco d'azzardo: 20 milioni a Civita Castellana, 18 milioni a Tarquinia, 13 a Montefiascone. I dati del fenomeno fanno tremare le vene ai polsi, anche nella Tuscia. Slot, gioco virtuale, lotterie istantanee, lotto. I volti di questo demone possono essere molteplici. Solo su Viterbo sono attive 570 slot. I numeri più recenti sono datati 2017 e sono forniti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi, anche qui, c'è tutto il sommerso ancora più pesante delle bische e scommesse clandestine in mano alla criminalità organizzata. Nel capoluogo è attivo un gruppo di auto aiuto, gestito dalla Asl. Realtà importante e unico scoglio a disposizione di chi cade nel tunnel del gioco compulsivo e vuole uscirne. Si riunisce ogni giovedì in un locale a disposizione su via Maria Santissima Liberatrice. Tra gli assidui frequentatori Claudio Cardinali, 50enne uscito dal buio dell'azzardo da sei anni e attualmente vicepresidente di un'associazione 'Non t'azzardare'; che della lotta alle ludopatie fa la propria missione.

"Il fenomeno è in crescita costante e lancio un appello alle istituzioni del territorio affinché si mettano a disposizione, aprano un dialogo con noi e ci aiutino a portare avanti la nostra iniziativa. Non abbiamo bisogno di soldi ma di spazi. Ci occorrono per poter raggiungere chi ha problemi. L'obiettivo che abbiamo è aprire dei punti di primo ascolto sul territorio provinciale, per poi fare confluire tutti nel gruppo terapeutico di Viterbo. Sarebbe importante avere luoghi di primo ascolto nel- la periferia della provincia: Acquapendente, Bassano Romano, Nepi. Mi rivolgo ai sindaci e ai sacerdoti, perché possono andare bene anche dei piccoli locali messi a disposizione dalle parrocchie". Questo il messaggio di Cardinali. Lui conosce bene cosa significa avere una ludopatia. In venticinque anni ha buttato nel gioco qualcosa come 300mila euro e a sacrificato sull'altare del gioco gli affetti più cari.



ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 7 MARZO E NELL'EDICOLA DIGITALE