Case del Comune: canoni da 7 a 10 euro mensili

Più della metà degli assegnatari dei 130 appartamenti di proprietà comunale paga un affitto mensile inferiore a 10 euro. Quando lo paga, dal momento che il tasso di morosità è elevato.

L'assessore al Patrimonio Paolo Barbieri, d'intesa con la collega dei servizi sociali Antonella Sberna, sta lavorando a un regolamento che rimetta ordine nella giungla dell'edilizia sociale. "Finora gli alloggi comunali - spiega Barbieri - sono stati assegnati di volta in volta in base all'emergenza o alle necessità del momento. In futuro ci sarà una graduatoria degli aventi diritto, così come già avviene oggi per l'assegnazione delle case popolari dell'Ater, in modo da eliminare qualsiasi margine di discrezionalità". Chi già occupa a pieno titolo - fermi restando le verifiche dei requisiti e l'eventuale adegua- mento dei canoni più irrisori - un appartamento comunale non deve temere nulla. Man mano però che gli alloggi si libereranno, per il decesso degli occupanti o per qualsiasi altra causa, nell'assegnazione verrà seguito l'ordine di graduatoria.

Il patrimonio abitativo di Palazzo dei Priori, nonostante le alienazioni degli anni scorsi, resta cospicuo e viene da sempre utilizzato per contenere l'emergenza abitativa in una città dove non si costruiscono nuove case popolari da anni. I 130 appartamenti si trovano in via Tagete, nel quartiere Santa Barbara, in via Vico Squarano, nel quartiere Carmine, in piazza San Carluccio e in via dei Pellegrini.



