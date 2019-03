Movida, parte la trattativa con gli esercenti

Movida viterbese: dopo le restrizioni previste nel piano del commercio, Palazzo dei Priori apre la fase del dialogo.

Il piano, che prevede la chiusura dei locali notturni dell'area monumentale della città a mezzanotte, sarà pubblicato in questi giorni, ma questo passaggio non renderà immediatamente effettive le restrizioni. Per disciplinare gli orari infatti sarà necessaria un'apposita ordinanza del sindaco Giovanni Arena, dato che quanto contenuto nel testo ha infatti su questo versante valore di indicazione, a cui dovrà dare esecutività il primo cittadino stesso. "Ho parlato a lungo con Arena e con gli altri della maggioranza ed è nostra intenzione aprire una fase di incontri, prima di operare le restrizioni sugli orari - spiega l'assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini - con i gestori dei locali. Avremo degli appuntamenti con tutti gli attori coinvolti su questo tema: non solo i titolari delle attività notturne ma anche i commercianti della zona in generale e i residenti. La parola d'ordi- ne deve essere quella del dialogo".

L'intenzione degli attuali amministratori è quindi di non calare la mannaia sulla movida ma di valutare con molta attenzione qualsiasi decisione. Questa settimana inizieranno i confronti.

"L'intenzione è quella di arrivare a una sintesi equilibrata che possa soddisfare le esigenze e gli interessi di tutti. A breve incontrò anche Casapound, che aveva sviluppato una progettualità proprio sulla movida viterbese - continua Alessia Mancini -. L'idea avanzata è di mettere in piedi una rotazione delle aperture dei locali cittadini anche a tarda notte, in maniera da non compromettere il lavoro dei gestori e permettere ai residenti dei vari quartieri di non subire stress eccessivi".

