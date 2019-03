Dal Comune arriva l'altolà alla grande distribuzione. D'ora in avanti aprire centri commerciali sarà più difficile e le autorizzazioni saranno subordinate alla verifica di tutta una serie di fattori, primo tra tutti quello della viabilità nell'area interessata.

Già nel piano del commercio firmato Sonia Perà (l'ex assessora allo sviluppo economico della giunta Michelini) era stata prevista una conferenza dei servizi per il via libera all'apertura di nuove grandi superfici commerciali. La novità introdotta adesso prevede in aggiunta l'adozione di un disciplinare, che toglierà alla stessa conferenza dei servizi (composta da tecnici degli assessorati ai lavori pubblici, all'urbanistica e al commercio) qualsiasi tipo di discrezionalità.

"Stiamo già lavorando sul testo, che contiamo di presentare presto - annuncia l'assessore Alessia Mancini -. Per i prossimi giorni è in calendario una riunione tra i dirigenti comunali interessati e la società di consulenza individuata dalla precedente amministrazione per supportare la stesura del piano".

