Discarica nel cuore di Villanova

Una discarica a cielo aperto nel cuore di Villanova. Sacchi su sacchi di rifiuti di ogni genere, ingombranti, stendini, vesti-

ti. C'è di tutto, in bella vi- sta sotto alle finestre dei residenti. Il tutto all'altezza del civico 106 di via Garbini. "Una storia che va avanti da quest'estate - racconta la proprietaria di un appartamento limitrofo -. Sono comparsi all'inizio pochi sacchetti d'im- mondizia. Poi si è formato un cumulo man mano più grande e il tutto continua ad aumentare. Non interviene nessuno, una situa- zione surreale. Abbiamo fatto diverse segnalazioni, sia al Comune che a Viterbo Ambiente, per capire come risolvere una situa- zione indecente ma a oggi la questione non è cambiata".

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 3 MARZO E NELL'EDICOLA DIGITALE