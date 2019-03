Maestri con il diploma: 150 fuori dalle graduatorie

Fuori definitivamente. La sentenza del Consiglio di Stato, attesissima, è arri- va e stavolta è inappellabile: i maestri diplomati non potranno essere più inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae). L'adunanza plenaria ha infatti stabilito che "il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo". Significa 49 mila maestri in Italia, per lo più donne, di cui 150 in provincia di Viterbo, l'unica strada per tornare ad insegnare sarà il concorso straordinario già bandito.

Arriva così la parola fine su una vicenda che si trascina da anni, tra ricorsi al Tar, sentenze e appelli, emblematica di quella eterna guerra tra poveri che si combatte nella scuola italiana.

