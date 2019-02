Palazzo crollato, il prefetto chiede una demolizione veloce

C’è il pericolo di ulteriori crolli per la palazzina di via Cardinal La Fontaine, e il prefetto Giovanni Bruno sollecita la demolizione parziale. Per questo, ieri pomeriggio si è svolto un incontro in prefettura con tutte le parti in causa. Dal vertice è emersa la necessità e l’urgenza di avviare i lavori di messa in sicurezza. Ma per farlo occorre che il consulente nominato dal tribunale civile faccia gli accertamenti relativi al contenzioso in atto tra i proprietari e il Comune da un lato, e tra i proprietari della palazzina e i vicini dall’altro. Proprio per questo, il prefetto questa mattina chiamerà il presidente del Tribunale. Gli chiederà di dare il nullaosta ai proprietari della palazzina, affinché inizino i lavori di demolizione delle parti pericolanti. Almeno di quelle che destano maggiore preoccupazione.

Infatti, qualche giorno fa, i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo, al termine del quale è emersa la preoccupazione circa la tenuta della parete esterna, quella verso la chiesa. Per cui, questo hanno detto i vigili del fuoco, occorre demolire in modo controllato. Il crollo avvenuto il 18 dicembre ha interessato la parte dell’edificio all’angolo con via del Gonfalone, a fianco della chiesa. L’edificio, in realtà, era già stato oggetto di un intervento di puntellatura a novembre ed era stato transennato. Il 18 dicembre ci fu il cedimento di una parte di tetto e solai. In seguito ci sono stati altri crolli. Uno a gennaio, che ha interessato la parte interna dell’edificio. L’ultimo il 12 febbraio, quando si è verificato un altro cedimento: a venire giù è stata la parte inferiore dello stabile, che si è adagiata sulla parete di protezione. Dal cedimento si è aperta una voragine a livello della strada. Da qui la paura che anche la facciata del palazzo, rimasta in piedi e ingabbiata dalle impalcature, sia a rischio di cedimento.

Il sindaco Giovanni Arena era presente ieri pomeriggio in prefettura: “Ho fatto un’ordinanza che indica quanto sia urgente risolvere la questione. La mia priorità è garantire la sicurezza ai viterbesi. Non voglio che nessun cittadino sia in pericolo”.

Dall’altro lato del tavolo i proprietari, che si sono detti disposti a dare il via ai lavori per la demolizione parziale. Ma hanno chiesto due cose. Una: che si tenessero in giusta considerazioni anche i loro interessi legittimi. Seconda: che avessero la garanzia da parte del Tribunale di poter intervenire senza incorrere in eventuali ritorsioni in merito al contenzioso in corso.

Sul punto uno ha risposto l’assessore Laura Allegrini: “Gli interessi economici dei proprietari sono in secondo piano rispetto agli interessi pubblici di sicurezza e incolumità per i cittadini”. Sul punto due ha garantito il prefetto: “Domani (oggi, ndr) chiamerò il presidente del Tribunale”. Per la demolizione parziale ci vorranno circa trenta giorni.