Multe, diminuiscono gli incassi

Gli incassi dei parcheggi a pagamento sono diminuiti di 420 mila euro in sei anni. Vanno ricercate in questi numeri, forniti dal vicesindaco e assessore al bilancio Enrico Contardo, così come nella mancata cessione di servizi non strategici come quelli energetici, le cause delle dimissioni dell’amministratore unico della società Francigena, Cesare Curcio, avvenute nei giorni scorsi.

Non dunque motivi e impegni personali: a indurre l’ingegnere voluto dall’ex sindaco Michelini a mollare il timone della partecipato è stato il venir meno della fiducia dell’azionista unico, il Comune, con la bocciatura del piano industriale presentato dal manager. “Avevamo chiesto a Francigena dei dati a integrazione del piano, che però non ci sono stati forniti per tempo”, spiega Contardo.

Dei cinque rami d’azienda della multiservizi - trasporti, scuolabus, farmacie, parcheggi e servizi energetici - nessuno attualmente è in salute. Se per il tpl e il servizio scuolabus, il deficit è un male “comune” a tutte le città italiane e in qualche modo giustificabile, a maggior ragione in uno dei capoluoghi con il più alto tasso di automobili per abitante d’Italia, meno comprensibili sono invece il “rosso” delle due farmacie municipalizzate della Quercia e di Santa Barbara e il crollo degli incassi dei parcheggi.

Nel 2012 dalle strisce blu Francigena ricavava 1,3 milioni di euro, contro gli appena 877 mila euro del 2018.

