Strage della discoteca, fermato per droga il ragazzo che avrebbe spruzzato lo spray

E 'stato fermato per reati connessi agli stupefacenti il ​​giovane identificato da alcune testimonianze come il ragazzo che avrebbe spruzzato lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, causando la ressa poi sfociata in una tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una donna. Il fermo non sarebbe per il momento in collegamento a quanto avvenuto nel locale. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, il minorenne sarebbe stato trovato con eroina, cocaina e soldi. Il giovane era ricercato dagli investigatori perché indicato da ragazzi presenti alla serata come quello che aveva la bomboletta spray urticante, trovata poi nel locale. Ma il fermo è scattato solo perché trovato con la droga. Gli investigatori sono arrivati ​​al giovane grazie a un soprannome con il quale è conosciutissimo in zona.