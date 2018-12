In regalo con il Corriere il Calendario di Barbanera 2019

Il Calendario lunario di Barbanera torna anche quest'anno con il Corriere. L'appuntamento da non perdere è per sabato 8 dicembre in edicola. Gratis con la copia del quotidiano, i lettori riceveranno l'atteso compagno di viaggio per l'anno che verrà. Il Calendario lunario Barbanera è il più famoso d'Italia: realizzato per la prima volta nel 1762 è arrivato alla sua 257esima edizione.