Centinaia di affittacamere abusivi

Ottantadue b&b, 51 case vacanza e un centinaio di alloggi affittati a fini turistici. Sono le strutture extralberghiere note oggi agli uffici di Palazzo dei Priori. Ma digitando Viterbo su Airbnb, il principale sito di home sharing, salta fuori invece che gli affittacamere a Viterbo sono oltre 400. La gran parte di queste strutture si trovano nel centro storico o a ridosso di esso. Una parte di queste strutture, come emerge dai numeri sopra riportati, sono abusive, nel senso che non hanno mai presentato una Scia (segnalazione di inizio attività) in Comune, non sono registrate, non versano l’imposta di soggiorno, non pagano le tasse. Per stanare i furbi e scoprire l’esatto numero dei “fuori legge”, Palazzo dei Priori - lo annuncia l’assessore al turismo Marco De Carolis - ha appena avviato controlli a tappeto. Una sorta di censimento degli alloggi, molti dei quali di lusso, al termine del quale l’amministrazione disporrà di una mappa completa della ricettività diffusa all’interno del territorio comunale. Il tutto nell’attesa del giro di vite preannunciato dal governo gialloverde, che prevede per gli abusivi dell’home sharing stangate da 100 mila euro. Da parte sua, l’assessore allo sviluppo economico, Alessia Mancini, sta invece trattando con Airbnb perché sia il portale stesso a riscuotere per conto del Comune l’imposta di soggiorno, un domani che l’amministrazione avrà esteso il balzello anche agli affittacamere.

