Più parcheggi, ma a pagamento

Saranno circa 350 e saranno tutte di colore blu le strisce che nel 2019 faranno la loro comparsa a ridosso delle mura civiche di Viterbo. Se per il piano parcheggi proposto dall'assessora Allegrini ci sarà da attendere la discussione sul prossimo bilancio di previsione, a Palazzo dei Priori è fuori discussione invece la scelta di rendere a pagamento i nuovi posti auto che stanno per essere realizzati fuori Porta Faul e alle Fortezze. Per le orecchie dell'amministratore unico di Francigena è musica: la società partecipata che gestisce parcheggi e trasporto pubblico, di cui il Comune è azionista unico, ha bisogno di far quadrare i conti, e non è certo il tpl, in una città che conta 73 auto ogni cento abitanti lo strumento che può servire alla causa. "In tutte le città più importanti, i parcheggi dentro o a ridosso dei centri storici - annuncia il sindaco - sono a pagamento e anche quelli di imminente realizzazione a Viterbo lo saranno". Nel dettaglio si tratta di 200 posti auto fuori Porta Faul e di altri 150 fuori Porta Fiorentina, alle Fortezze.

