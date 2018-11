Coldiretti: il nostro olio sotto attacco

A parole la difesa del “made in Italy” è tra le priorità: di governi, associazioni di categoria, aziende; nella realtà poi gli atti concreti vanno spesso nella direzione opposta. E’ il caso dell’olio, a sentire la Coldiretti, che punta il dito sull’accordo recentemente siglato tra la Cia e la Carapelli, controllata dal gruppo spagnolo Deoleo. Il presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici, spiega come il gruppo in questione utilizzi soltanto il 3 per cento di olio italiano, e soprattutto che rappresenti un grosso cuneo puntato a scardinare le regole che attualmente difendono i prodotti di qualità; l’olio italiano su questo versante è al top, e la Tuscia è tra le punte di diamante della produzione nazionale.

