Un milione per il recupero del centro storico

l recupero delle tre torri come punto di partenza della riqualificazione del centro storico e di tutta la città. “Viterbo è una città storica. Tutta. Quindi, parlare di recupero del centro storico non dà il senso pieno di ciò che abbiamo in mente”. L’assessore al Centro storico e ai Lavori pubblici, Laura Allegrini, mette i contorni alla conferenza con cui lei e il sindaco parlano di un “progetto ambizioso ma fattibile”. Un progetto che non va visto pezzo per pezzo ma nella sua interezza. Un progetto che “viene da lontano”, come dice l’assessora di Fratelli d’Italia, e che per la parte su cui si concentra l’incontro nell’aula consiliare di palazzo dei Priori, costa non meno di un milione e 100mila euro: trecentomila euro per le tre torri, del Pilastro, delle Fortezze e di viale Capocci; altri 800mila euro serviranno per piazza San Faustino e per Maria santissima liberatrice. In questo secondo caso, il sindaco Giovanni Arena ha commentato: “I sanpietrini costano. Tanto. In maniera compatibile con il rispetto della tradizione, valuteremo se è il caso di usare altro materiale, come l’asfalto. D’altronde, anche a Roma molte zone sono state messe a posto con l’asfalto”.

