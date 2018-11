Le suore vincono la battaglia dell'Imu

E' sempre più scontro frontale sull’Imu tra Palazzo dei Priori e la Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo. Sul tavolo ballano circa 200 mila euro che il Comune chiede ai gestori del noto Istituto Comprensivo G. Merlini. Cifra che secondo i giudici della Commissione Tributaria Provinciale, prima, e Regionale - è la novità di oggi - non è dovuta. Ma da via Ascenzi non intendono sentire ragioni e vogliono andare avanti. Ed è quindi pronto il ricorso in Cassazione.

IL COMUNE VUOLE LE TASSE DALLE SUORE (leggi qui)

“Tutto è legittimo e ognuno ha la libertà di agire come meglio crede, ma la decisione del Comune di Viterbo mi lascia più di una perplessità. Chiederò la condanna per lite temeraria”. Sono le parole del dottor Silvestro Monteduro, commercialista che segue la vicenda per conto della Congregazione. Dall’altra parte l’assessore ai Tributi, Paolo Barbieri, che non indietreggia di un millimetro: “Sono cattolico, apostolico e romano ma siamo obbligati a seguire tutti i gradi di giudizio. Andiamo avanti in Cassazione, è un atto dovuto anche alla luce di come si è recentemente espressa la Corte di Giustizia Europea sui pagamenti Imu e Ici da parte degli enti religiosi”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 20 NOVEMBRE E NELL'EDICOLA DIGITALE