Palazzo Calabresi torna al Comune

L’amministrazione Arena punta al recupero di due luoghi importanti della città da anni nell’abbandono: Palazzo Calabresi e le “case rosse” di San Martino al Cimino. Entrambe di proprietà della Regione ma si tratta di beni su cui, in passato, anche Palazzo dei Priori ha investito risorse all'interno di progetti.

Sull’operazione sono al lavoro in tandem il vicesindaco Enrico Contardo e l'assessore al Patrimonio Paolo Barbieri. In modo particolare l’interesse è su Palazzo Calabresi, struttura storica e di prestigio nel cuore del capoluogo. Una location ritenuta particolarmente indicata per ospitare uno spazio museale perché prossima a tutti gli altri punti d’interesse della città. “In prospettiva – racconta Barbieri – sarebbe ipotizzabile anche il trasferimento del Museo Civico, oggi a piazza Crispi, che così acquisterebbe una posizione più centrale e quindi maggiormente interessante per i flussi turistici”.

