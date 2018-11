Parking in rosso, ipotesi strisce blu a Valle Faul

Incassi dei parcheggi Francigena in picchiata e bilancio della società, interamente partecipata da Palazzo dei Priori, in passivo. In Comune si sta cercando di immaginare soluzioni e l'assessore alle partecipate Enrico Contardo ipotizza anche la trasformazione di area a pagamento per la piazza di Valle Faul. Negli ultimi anni sono venuti meno centinaia di migliaia di euro proprio dalle strisce blu. Dal 2010 - primo di gestione dell'affare della sosta interamente in house, con assorbimento delle aree a raso prima affidate ad Autosevice Coop – al 2018 l'emorragia di liquidità è stata impressionante.

Si è passati dall'iniziale incasso da un milione e 58mila euro annuali agli attuali 877.063. Una riduzione pesante, pari al 18% circa.

“C'è una situazione di difficoltà della municipalizzata su cui dobbiamo intervenire ma che, nel momento in cui si registra un calo importante degli incassi dalla sosta a pagamento, diventa inevitabile – spiega Contardo -. Gli altri rami dell'azienda sono in passivo. Di molto il trasporto pubblico locale e un po' anche le farmacie. Fino a oggi, dal 2010, Francigena si è retta grazie agli incassi del parking. L'unica leva su cui agire rimane questa, anche se va evidenziato un altro fattore che ha reso più grigi i conti di Via San Biele: un taglio netto di 100mila euro di trasferimenti alla società deciso in era Michelini”.

