Notte di tensione all'arrivo dei migranti della Diciotti a Rocca di Papa

Tensione altissima, nella serata di martedì 28 agosto a Rocca di Papa, in provincia di Roma, per l'arrivo al centro di accoglienza Caritas "Mondo migliore", di 92 dei migranti salvati dalla nave Diciotti. Cori e insulti tra due blocchi contrapposti di cittadini, pro e contro l’accoglienza.. Un cordone della polizia ha diviso i due tronconi di manifestanti. "La decisione di trasferire temporaneamente a

Rocca di Papa i migranti della Diciotti - ha detto il sindaco, Emanuele Crestini - è venuta dall’alto. Come rappresentante delle istituzioni non posso che rispettare le disposizioni ministeriali, rimanendo a stretto contatto con la Prefettura e la cooperativa che gestisce la struttura, in modo tale da eliminare possibili disagi per la cittadinanza. In qualità di sindaco, sto lavorando per garantire l’equilibrio fra l’accoglienza dei rifugiati e le esigenze di sicurezza dei cittadini di

Rocca di Papa. Comprendo la preoccupazione di alcuni cittadini, ma desidero rassicurarli su questo". I 92 migranti dovrebbero restare nel centro di accoglienza al massimo per due settimane, il tempo necessario per organizzarne la redistribuzione in diocesi italiane.