Barca di migranti affonda in una zona popolata dai coccodrilli

Per la prima volta dal 2014 un'imbarcazione di migranti è arrivata fino alle coste dell'Australia. Accade dopo quattro anni di 'zero arrivi' in virtù della campagna 'No way', che recentemente è stata indicata da Matteo Salvini come esempio da seguire. La barca, proveniente dal Vietnam, è però parzialmente affondata in una zona infestata dai coccodrilli in una foresta di mangrovie, nel nordest del Paese, e i richiedenti asilo che erano a bordo sono fuggiti per nascondersi fra la vegetazione.