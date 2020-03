Caffeina, stipendi non pagati. Gli ex lavoratori tirano in ballo il Comune: "Contributo saldato lo stesso"

Stipendi non pagati da Caffeina, i lavoratori tirano in ballo il Comune. bufera sulla rotta Caffeina-Palazzo dei Priori: l’ex contabile della Fondazione scoperchia un presunto vaso di Pandora sul contributo di 50 mila euro saldato pur sapendo che il Durc non poteva essere a posto perché non erano state pagate mensilità e relativi oneri contributivi alla dipendente.

Nei giorni scorsi al protocollo di via Ascenzi è arrivata una richiesta di delucidazioni, da parte della ex dipendente, che rischia di rivelarsi esplosiva e che è destinata a mettere in forte imbarazzo gli uffici e la politica. La signora espone chiaramente tutta una serie di passaggi in premessa arrivando a chiedere il motivo per cui il contributo è stato saldato anche se tecnicamente non sarebbe stato possibile. Racconta di essere stata dipendente della Fondazione Caffeina dal marzo 2013 al settembre 2019 con la qualifica di contabile. Ad aprile iniziano a non pagarle più lo stipendio. La signora quindi rassegna, in data 13 settembre, le dimissioni. Successivamente provvede a chiedere copia della busta paga di agosto, avendo ricevuto solo quelle relative all’arco temporale aprile-luglio, nonché il saldo delle spettanze.

Non riceve niente però e si rivolge al sindacato che le mette a disposizione un legale. Chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il periodo aprile-luglio 2019. E’ il 14 ottobre quando il decreto ingiuntivo viene emesso dal tribunale di Viterbo. In data 5 novembre 2019 il Comune decide di erogare, come da convenzione pluriennale, un contributo alla Fondazione Caffeina per la cifra di 50 mila euro. Viene specificato quale requisito necessario all’erogazione, oltre alla regolarità del Durc, anche il regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.

Appresa la notizia del contributo prossimo al pagamento la ex dipendente della Fondazione provvede ad avvisare il Terzo Settore, per informare del credito da lavoro dipendente vantato nei confronti della realtà che sta per essere liquidata. In data 8 novembre la signora protocolla il decreto ingiuntivo e in data 11 protocolla al Comune copia di ulteriore richiesta inviata alla Fondazione di fornire le buste paga mancanti e richiede ancora il saldo delle spettanze. La richiesta in questione viene mandata all’Ispettorato del Lavoro, al sindaco Giovanni Arena, al segretario generale, al ragioniere capo e al dirigente del settore.

A fine novembre Fondazione Caffeina salda la cifra del decreto ingiuntivo ma continua a non dare risposte sul resto. A metà dicembre il Comune salda i 50mila euro. In data 7 gennaio la ex dipendente presenta denuncia all’Ispettorato del Lavoro e la comunica anche in via Ascenzi 1. Ora chiede lumi al Comune sul comportamento adottato, aprendo di fatto una grana non da poco.