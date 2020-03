Lotterie e Gratta e Vinci, a Viterbo spesi 82 milioni in un anno per tentare la fortuna

A Viterbo spesi 82 milioni in un anno per tentare la fortuna. A dare i numeri del fenomeno, che riguardano il 2019, è l’Agipronews che ha basato lo studio su dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Per quanto riguarda il Lazio lo scorso anno sono stati spesi, in giocate varie, 1,8 milioni, il 70% dei quali nella Capitale. Il 72% della spesa, 1,3 miliardi, va a Roma e provincia (dato in linea con l'anno precedente), seguita da Latina con una spesa di oltre 211 milioni (+3,4% sul 2018) e Frosinone con poco meno di 169 milioni (+2,4%). Chiudono la provincia di Viterbo, con una spesa di 82 milioni di euro, e Rieti con 40 milioni di euro.

Complessivamente le vincite nel Lazio nel 2019 sono state pari a 5,8 miliardi di euro. Insomma un settore che non conosce crisi. Gli italiani e con loro anche i cittadini della Tuscia vanno sempre più a caccia del tagliando o della grattata vincente

Un dato in linea con i numeri a livello nazionale dove nel 2019 sono stati spesi 19,4 miliardi di euro in totale (+2,7%), all’erario 10,5 miliardi (+1%)