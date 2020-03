Gel igienizzante gratis alle scuole. E a Fabrica di Roma anche in regalo ai clienti

Anche in provincia di Viterbo molte farmacie in questi giorni si sono attrezzate per fornire gratuitamente alle scuole gel disinfettante prodotto in proprio. E’ il caso di Vallerano, ad esempio, e Canepina, dove i farmacisti hanno tenuto e stanno tenendo anche delle lezioni in classe sull’igiene delle mani. “Per un litro di gel - spiegano i titolari della farmacia di Canepina - sono necessari 833 millilitri di alcol etilico al 96%, 42 millilitri di acqua ossigenata al 3%, 15 grammi di glicerina al 98% e acqua distillata quanto basta. Il gel prodotto così è sicuramente efficace, ma poco viscoso, in quanto abbiamo potuto utilizzare poco carbopol, dal momento che c’è carenza di questa sostanza nei depositi di tutta Italia. Ma sarà utile ugualmente allo scopo”.

Per approfondire leggi anche: mascherine-vendute-5-mila-euro

Disinfettante spray per le mani in regalo invece anche alla clientela nella FarmaFabrica di Fabrica di Roma. Lo spray a base di alcol è garantito e preparato rigorosamente secondo le direttive del ministero della salute. E’ distribuito in flaconcini da 50 ml muniti di nebulizzatore.