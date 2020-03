Sanità, la Asl di Viterbo spende 239 mila euro per i docenti esterni. La Cgil: "Non c'è trasparenza"

Sanità, la Asl spende più di 200 mila euro per “ingaggiare” docenti esterni per i corsi di formazione a medici, sanitari e amministrativi. Ma la maggior parte degli incarichi, almeno stando a quanto denuncia la Cgil-Medici, vengono affidati in maniera diretta. Senza selezioni o bandi pubblici. Per questo il responsabile territoriale Stefano Innocenzi torna a chiedere, come ha già fatto il 29 gennaio, delle procedure chiare per questo tipo di consulenze. Il sindacato interviene dopo l’approvazione del piano formativo 2020 che prevede una spesa, per i corsi, di 435 mila euro dei quali 239 per docenti esterni soprattutto nell’area tecnico-amministrativa.

Il punto riguarda proprio gli incarichi dati a professionisti che operano fuori dal perimetro dell’azienda per ognuno dei quali, in media si sborsano 15-20 mila euro. Ma è su come vengono individuati che la Cgil solleva il caso. Ad oggi, sottolinea Innocenzi, “il responsabile scientifico del corso indica in maniera arbitraria il nominativo del docente esterno che ritiene valido e senza alcun controllo, ignorando ogni principio di trasparenza e di anticorruzione la Asl affida a tali docenti formazione per migliaia di euro. A nessuno può sfuggire che tale procedura è per lo meno poco trasparente e priva di ogni tipo di controllo sulla gestione di questi soldi pubblici”.

Inoltre per il medico sindacalista “è per lo meno scorretto addebitare tutta la responsabilità di individuazione del docente esterno al Responsabile Scientifico del corso, che può solo delinearne il profilo e non può certo indire autonomamente un pubblico avviso”.

La Cgil aveva sollevato la questione durante gli incontri legati alla trattativa per il piano formativo. “Noi tutto questo lo abbiamo fatto presente il 29 gennaio scorso, chiedendo una chiara e trasparente procedura di affidamento delle docenze esterne, che possa garantire la migliore qualità formativa con la comparazione dei curricula dei docenti e la dovuta trasparenza”, spiega Innocenzi.



La Cgil torna anche sul famoso corso di formazione che era stato assegnato all’ex primario del reparto ortopedia Antonio Castagnaro sul quale nei mesi scorsi c’erano state diverse polemiche. “Dopo il nostro accesso agli atti abbiamo scoperto che è stato frequentato solo da due infermieri che hanno seguito meno del 50% delle lezioni”. “Corso - conclude Innocenzi - che dopo essere stato pubblicamente difeso dalla Direzione Aziendale con contestuale richiamo al nostro senso di ‘responsabilità’, improvvisamente è risultato chiaramente non rispondente agli obbiettivi formativi e pertanto non è stato possibile liquidare i 7.500 euro previsti al docente esterno”.