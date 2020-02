Bollette dell'acqua non pagate, il presidente della Talete Bossola: "Tasso di morosità da Sud Italia"

“Un caso nazionale”. Il presidente di Talete, Andrea Bossola, definisce così il fenomeno della morosità nell’azienda viterbese delle acque, che ha toccato la cifra monstre di 25 milioni di euro (il dato è aggiornato al luglio 2019).

A fare scandalo non è solo l’ammontare dell’evasione scoperta dal manager, fresco di nomina a direttore della multiutility veneta Etra, ma anche i nomi “eccellenti” dei morosi. Anche se sono protetti dalla privacy, questi nomi circolano sulla bocca di molti dei soci di Talete.

Nella lista nera di chi non paga o non ha pagato negli anni le bollette idriche ci sono una buona fetta degli enti pubblici: dalla Asl alle caserme militari. Insomma, siamo al paradosso per cui il grosso della morosità nei confronti di un’azienda pubblica è di origine pubblica, statale o parastatale. Il problema che le conseguenze, come si è visto, le pagano poi i cittadini.

Per approfondire leggi anche: Il presidente Bossola nominato in una società di Padova



Dall’estate scorsa il nuovo cda di Talete per ridurre la montagna dell’evasione, che grava su una situazione finanziaria aziendale vicina al collasso, ha avviato un’operazione massiccia di recupero crediti, la quale ha visto - non senza polemiche e contestazioni - numerosi distacchi di contatori nei confronti di privati cittadini. Difficile che lo stesso trattamento possa essere stato riservato anche a questi enti, anche perché in alcuni casi si tratta di servizi pubblici che non possono essere interrotti.

“Non faccio nomi perché si tratta di dati sensibili - spiega Bossola - ma mi limito a dire che una situazione di morosità quale quella che ho visto qui a Viterbo può avere uguali solo in alcune regioni del Mezzogiorno d’Italia”.

D’altra parte Talete - società nata nel 2004 sull’onda delle battaglie condotte dal Forum per l’acqua pubblica - si è trasformata presto nel tipico “carrozzone” pubblico all’italiana, ed è stata spesso accostata al “mitico” acquedotto pugliese, quello che serviva più a dar da mangiare che da bere. Di sicuro Talete, suo malgrado, in questi anni ha dato da bere gratis a molti enti dello Stato e del parastato. A cominciare, come detto, dalle caserme militari.

E proprio una forza militare (di cui però non viene reso noto il nome) figura al primo posto della black list dei morosi, con 580 mila euro di bollette insolute. Non mancano nella stessa lista anche privati eccellenti, come strutture alberghiere e ristoranti.

Per Bossola a Viterbo più che altrove sarebbe necessaria una vera e propria azione di pedagogia idrica, sensibilizzando gli utenti, dal singolo cittadino al grosso ente, a un uso più morigerato della risorsa e soprattutto spiegando che un bene pubblico non equivale a un bene gratuito e che la condizione necessaria e forse sufficiente perché tutti paghino meno l’acqua è che intanto l’acqua iniziano a pagarla tutti. Poveri e ricchi, privati e sopratutto pubblici.

Per quanto riguarda il recupero di questi crediti nei confronti degli enti pubblici si sa che Talete con alcuni ha avviato trattative per andare ad accordi che evitino i decreti ingiuntivi. Per ragioni di privacy al momento non vengono però ancora resi noti i risultati conseguiti.