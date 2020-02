Laghetto di acque nere nella zona dell'Acquabianca a Viterbo, interrogazione in Consiglio comunale

La zona si chiama Acquabianca, ma le acque che tolgono il sonno e il respiro agli abitanti dell’omonima zona tra Vitorchiano e la Quercia sono nere. Nerissime.

Le oltre cento famiglie che abitano il complesso residenziale Colle Verde da qualche tempo si sono viste spuntare sotto gli occhi e il naso un laghetto alimentato da affluenti molto particolari: le pozze Imhoff. In pratica, da rivoli di acque nere provenienti dalle stesse abitazioni. A denunciare una situazione esplosiva dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario è stato nell’ultimo Consiglio comunale l’esponente della Lega Vittorio Galati, il quale insieme al collega Valter Merli ha presentato un’interrogazione al sindaco.

Nell’area c’è stato già mercoledì scorso un sopralluogo dei carabinieri del Nipaf (il nucleo forestale) e dell’Arpa. In attesa che vengano resi noti i risultati dei prelievi - ma sulla natura delle acque sembrano esserci pochi dubbi - per mercoledì il prefetto Giovanni Bruno ha convocato un tavolo alla presenza del sindaco nonché degli assessori e dei dirigenti comunali competenti.

Il problema nasce, come ammesso dallo stesso Giovanni Arena in Consiglio comunale, dalla mancanza di fognature e di un depuratore. Per gli abitanti dell’Acquabianca non c’è dunque pace: nell’ottobre scorso una frana ha lasciato a lungo isolato il complesso residenziale e interrotto il collegamento tra Vitorchiano e la Quercia, costringendo gli stessi residenti a deviare per Bagnaia per raggiungere Viterbo. La riapertura della strada a senso alternato, nell’attesa che vengano compiuti i lavori di consolidamento del costone roccioso crollato, ha parzialmente limitato i disagi. Ora la vera e propria emergenza è però la bonifica del laghetto, soprattutto in previsione della stagione estiva, e la soluzione del problema degli scarichi fognari. Nell’interrogazione al sindaco i consiglieri Vittorio Galati e Valter Merli hanno segnalato anche il problema dei tombini sollevati lungo la strada, i quali rappresentano un pericolo molto serio per gli automobilisti e per gli pneumatici delle loro macchine.