Talete, il presidente Bossola nominato direttore generale a Padova: "Ma non abbandonerò Viterbo"

La notizia è stata pubblicata venerdì scorso dal quotidiano Il Mattino di Padova: il consiglio di sorveglianza della multiutility Etra (acqua, rifiuti, energia e gas) ha votato all'unanimità la nomina del nuovo direttore generale, nella persona del 58enne Andrea Bossola. Non si tratta di omonimia: è lo stesso Bossola che dal maggio scorso presiede il cda di Talete. Per l'ingegnere romano si tratta di un incarico tecnico e non "politico" come quello viterbese, che quindi richiederà una presenza fisica costante tra Bassano del Grappa e Cittadella, dove Etra ha rispettivamente la sua sede legale e quella amministrativa. Per Bossola, contattato dal Corriere di Viterbo, non ci sono problemi di incompatibilità: "Fatta salva un'eventuale diversa valutazione del consiglio di amministrazione di Etra - spiega il neo direttore della multiutility veneta - non vedo ostacoli nel mantenere la presidenza di Talete, anche e soprattutto in considerazione del fatto che c'è un importante lavoro da portare a termine".

Il lavoro in questione è ovviamente la richiesta di un finanziamento di 40 milioni di euro all'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, all'ottenimento del quale i soci della spa, ovvero i sindaci, hanno subordinato l'aumento delle bollette del 9% annuo con l'ormai famoso e contestatissimo documento approvato il 30 dicembre scorso dall'assemblea dell'Ato. "Già in passato - continua Bossola - non mi risulta che i presidenti di Talete fossero a Viterbo ogni giorno. Oggi ci sono mezzi tecnologici che anche a distanza consentono di poter amministrare un'azienda. Ma, ribadisco, la decisione spetta ai vertici di Etra". In teoria anche a Viterbo qualcuno potrebbe ora sollevare obiezioni rispetto al fatto di avere al timone di una società così complessa e malmessa come Talete, sia pure di dimensioni molto più piccole rispetto a quelle del colosso veneto, un presidente a mezzo servizio, e già al diffondersi della notizia, si registravano i primi mugugni, come quello della consigliera dem Luisa Ciambella che ha subito preparato un'interrogazione urgente al sindaco Arena. Laureato in ingegneria idraulica, Bossola è un dirigente dal curriculum importante: tra le sue esperienze più importanti c'è quella in Acea: all'interno della multiutility capitolina ha ricoperto i ruoli di direttore dell'area industriale e du amministratore delegato. Alla presidenza di Talete è arrivato a maggio in quota centrosinistra in virtù di un accordo tra il Pd panunziano, Forza Italia e Fratelli d'Italia.