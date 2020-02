Viterbo, rivolta degli ambulanti contro lo spostamento del mercato dal Sacrario al Carmine

La rivolta degli ambulanti contro lo spostamento del mercato dal Sacrario. Sabato 15 febbraio il mercato settimanale di Viterbo sarà spostato al quartiere Carmine, ma su questa scelta dell’amministrazione, provvisoria e contrastata fin dall’inizio dagli ambulanti, pesano molte incognite e la contrarietà non solo dei commercianti direttamente interessati. Già sabato scorso, tra i banchi dell’ultimo mercato del Sacrario, circolava una raccolta di firme tra i clienti contro lo spostamento, perché anche la cittadinanza non ha accolto bene lo “sfratto”. Per un discorso di centralità innanzitutto, quindi di raggiungibilità, e anche di agibilità, con il parcheggio di Valle Faul utile appoggio. Non è dato sapere quante firme siano state raccolte, ma di sicuro saranno presentate all’incontro chiesto dalle rappresentanze degli ambulanti all’assessore Alessia Mancini; alcuni commercianti, sabato, sarebbero intenzionati a non aprire al Carmine e a manifestare a Valle Faul.

“C’è grande preoccupazione - conferma il presidente della Confesercenti Viterbo, Vincenzo Peparello - i commercianti sono tutti disponibili a discutere per individuare altri siti, ma contrari a quella localizzazione; oltretutto la comunicazione del Comune è avvenuta solo sabato scorso, con una lettera consegnata al Sacrario, alcuni non c’erano e non hanno ricevuto niente... inoltre la stessa lettera parla solo dei giorni 15 e 22 febbraio e per ragioni legate al Carnevale; e senza una graduatoria, che invece deve essere fatta”. “E’ stato fatto tutto in modo un po’ improvvisato - aggiunge Peparello - e invece ciò di cui ci sarebbe bisogno è un tavolo interassessorile nel quale siano affrontate contestualmente problematiche come l’urbanizzazione, il traffico, i parcheggi, la sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie. Se poi l’obiettivo finale è - come viene detto - rivitalizzare il commercio in centro, come Confesercenti abbiamo prodotto dal 1998 ad oggi una grande quantità di proposte, abbiamo ‘inventato’ noi in Italia i centri commerciali naturali... basterebbe prestarci ascolto. Ma purtroppo finora le azioni concrete sono andate nella direzione opposta”.