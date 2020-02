Renato Brunetta torna a Viterbo per inaugurare la nuova sede del sindacato autonomo lavoratori e pensionati

L'ex ministro Renato Brunetta torna a Viterbo. Sabato 15 febbraio, a partire dalle 10, Sinalp (Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori e dei pensionati) e Asi aprono un nuovo centro servizi. Si trova in via Pacinotti 5.

A presiedere l’inaugurazione l’ex ministro e attuale deputato di Forza Italia Renato Brunetta, che torna in città dopo qualche anno di assenza. Saranno presenti anche gli amministratori locali, a partire dai rappresentanti della giunta comunale.

“Il centro servizi Sinalp/Asi - dice in una nota il presidente di Asi, Annalisa Billi - coniuga la competenza di un ventaglio di servizi altamente professionali con uno stile accogliente e uno staff altamente preparato. L’obiettivo è quello di fornire attività e servizi di assistenza nei confronti della persona, della famiglia, dei lavoratori delle imprese e degli immigrati. Il tutto per garantire l’accesso ai diritti, il conseguimento di prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie, consulenza fiscale e agevolazioni sociali di caf e patronato”.

“I centri servizi - sempre l’Asi - rappresentano veri e propri presidi di welfare che ci consentono di avere un rapporto diretto con i cittadini, sono pertanto utili ad intercettare i problemi e le esigenze della collettività. In un momento in cui i bisogni crescenti sono sempre più complessi, è fondamentale rafforzare il nostro impegno nel territorio cercando di offrire risposte concrete ed efficaci”.