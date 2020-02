Viterbo, appello della capogruppo del Pd Luisa Ciambella: "San Pellegrino in fiore va salvato"

Lo storico organizzatore di San Pellegrino in fiore, Armando Malè, ha deciso di mollare, ma il sindaco ha promesso che ci sarà a breve un concorso di idee (un bando), e da qui qualcun altro se ne occuperà. In Consiglio comunale la capogruppo del Pd Luisa Ciambella ha letto un’interrogazione rivolta ad Arena, manifestando le sue perplessità sulla vicenda: “Chiedo a lei, sindaco, di risolvere il problema, riprendere il dialogo con gli organizzatori e garantire la continuità della manifestazione nei prossimi anni”. Malè ha organizzato una delle manifestazioni più conosciute di Viterbo per più di 30 anni, “fatta eccezione per due annualità sotto la giunta Marini”. Il quale, vale la pena ricordarlo, è dello stesso partito di Arena, e è attualmente capogruppo consiliare di Forza Italia.

Per approfondire leggi anche: Addio a San Pellegrino in fiore

Malè il 23 gennaio ha formalizzato al Comune la volontà di recedere dalla convenzione che sarebbe scaduta nel 2021: “Purtroppo, a partire dalla scorso anno, abbiamo incontrato ostacoli insormontabili di ordine economico e organizzativo – ha detto il presidente dell’ente autonomo organizzatore -. Ci penserà il Comune a mettere in piedi, se vorrà, la kermesse”. Insomma, non bastano più i 50 mila euro che Arena ha dato l’anno scorso alla manifestazione (i fondi sono calati a partire dalla giunta Marini; la discesa è proseguita con quella Michelini e poi con l’attuale, che ha tagliato altri 10mila euro). La consigliera Ciambella è preoccupata: “La chiusura dei battenti di San Pellegrino in fiore è un’offesa a Viterbo, è una perdita di immagine e di promozione turistica che la città non si merita. La giunta ha diminuito i fondi per realizzarla, e ha creato problemi e rimpalli continui che hanno portato al totale scoraggiamento gli organizzatori, i quali hanno deciso di chiudere i battenti”.