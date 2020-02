Viterbo, scoppia la guerra in Comune per gli scatti di stipendio: minacciate denunce

La recente selezione pubblica con cui il Comune ha riconosciuto scatti stipendiali ai dipendenti di categoria D è illegittima in quanto ha operato “una distinzione tra il personale” e creato “arbitrariamente una sottocategoria”. A sostenerlo, preannunciando ricorsi contro la determina 5479 del 29 novembre firmata dalla dirigente degli affari generali, Eleonora Magnanimi, sono 9 lavoratori del Comune con incarichi di responsabilità - le cosiddette posizioni organizzative - all’interno della macchina amministrativa di Palazzo dei Priori. E’ di dieci giorni fa una lettera firmata da questo gruppo di dipendenti che sta creando parecchia fibrillazione all’interno della giunta, degli uffici comunali e anche a livello sindacale. Con le varie sigle che addirittura minacciano di denunciare i 9 firmatari - alcuni dei quali peraltro sono andati da poco in pensione -, i quali, oltre alla determina in questione, contestano il contratto decentrato che ne è alla base. Il nodo del contendere è ovviamente di natura economica: decine di euro in meno in busta paga o sull’assegno della pensione per coloro che nel frattempo hanno raggiunto il limite d’età. “Con delibera n. 382/2019 - si legge nella lettera inviata alla dirigente Magnanini - la giunta ha dettato le linee guida a cui la delegazione trattante di parte pubblica si doveva attenere per la costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate del 2019, precisando che il contratto decentrato non doveva essere in contrasto con le norme di legge e con clausole del contratto collettivo nazionale". Cosa che invece secondo i firmatari sarebbe avvenuta. "La giurisprudenza - continua la lettera - è già intervenuta sul rapporto tra posizioni organizzative e progressioni economiche orizzontali e dopo aver ricordato che la selezione deve avvenire sulla base di criteri meritocratici e con riferimento a tutto il personale inquadrato nella medesima categoria, ha evidenziato che la contrattazione decentrata può completare ed integrare i criteri per la progressione economica all’interno della categoria ma non può introdurre surrettiziamente requisiti di ammissione. Il giudicante ha pertanto accertato l’illegittimità di distinte procedure per il riconoscimento delle progressioni”. Distinte procedure che, secondo i dipendenti titolari di posizione organizzative, sono state seguite, nelle more della firma dell'ultimo contratto decentrato, nella selezione indetta dalla dirigente il 29 novembre. Di qui la richiesta formale di annullamento in autotutela entro 10 giorni della determina 5479, nonché degli atti antecedenti e successivi. La giunta pare che abbia già dato l'okay al ritiro ma qui sono entrati in gioco i sindacati di categoria che, con una lettera recapitata al Comune, minacciano anche loro denunce e ricorsi in caso di violazione degli accordi raggiunti. Per Arena nuove nubi all'orizzonte.