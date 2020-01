Viterbo, il sindaco annuncia più controlli per arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

Il pugno duro contro chi abbandona i rifiuti. L’amministrazione comunale ha dichiarato guerra a chi non conferisce bene l’immondizia. Lo hanno detto il sindaco Giovanni Arena e il dirigente comunale Eugenio Monaco nell’aula consiliare: “Non è giusto che chi si comporta bene, vale a dire la maggior parte dei cittadini, debba pagare di più per colpa di chi non lo fa. E magari arriva pure ad abbandonare un tapis roulant nelle isole di prossimità poste fuori dal centro urbano, come abbiamo scoperto negli ultimi tempi”, spiega Monaco. Il primo cittadino aggiunge: “I cattivi comportamenti devono essere debellati con delle sanzioni appropriate. A certi comportamenti dannosi per la salute e per l’ambiente non ci si può passare sopra. E poi costa tanto intervenire a posteriori”.

Sulla Tari: “A Viterbo abbiamo una tassa sui rifiuti tra le più basse d’Italia – dice Arena -. Il rapporto servizio/costi è giusto”. E anticipa il nuovo contratto di servizio: “Entro febbraio partiremo con l’appalto ponte, migliorativo del servizio. Spenderemo quasi 16 mila euro per interventi sulle caditoie; raddoppieremo gli interventi di disinfestazione sui marciapiedi; e ogni settimana ci sarà lo spazzamento della città”. Inoltre, spiega, “l’appalto ponte sarà la base per dettare le linee guida in Consiglio comunale sull’appalto pluriennale: 4 anni o 4 anni + 2, lo valuteremo in aula”.

C’erano anche uomini della Viterbo Ambiente, la società che si occupa dei rifiuti. Il consigliere della società Claudio Torcollacci ha parlato dell’importanza della comunicazione: “Il nostro obiettivo è sensibilizzare tutti gli utenti. Cittadini responsabili rendono il servizio migliore, la città più decorosa e i costi più bassi: inizieremo una campagna di comunicazione capillare, con incontri con le scuole, le categorie produttive e il resto dei cittadini”. Da Viterbo Ambiente, poi, hanno snocciolato dei numeri: “In città molti differenziano bene, e pochi male. Ma per colpa di questi pochi si genera un forte danno sulla percentuale di raccolta differenziata e sui costi di raccolta”.

Le cifre: a Viterbo le tonnellate di rifiuti raccolte sono passate dai 27.900 del 2016 alle 26.630 del 2019. I chilogrammi per abitanti erano 414 nel 2016, 398 nel 2017, 406 nel 2018 (non c’è il dato del 2019). La differenziata è passata dal 51,4% del 2016 al 57,6% del 2019.

Il cuore del problema sono le isole di prossimità, fuori dal centro urbano. Infatti, se i conferimenti stimati di differenziata nel centro storico sono del 64%, nelle isole di prossimità è del 9,7%. “Qui si deve intervenire con nuove telecamere e maggiori controlli”, concludono Arena e Monaco.