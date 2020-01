Viterbo, le Terme dei Papi si dovranno far bastare 22 litri di acqua al secondo

Ventidue litri d’acqua al secondo possono bastare. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio - emessa il 13 novembre ma pubblicata solo alcuni giorni fa - dando quindi ragione al Comune di Viterbo nel ricorso presentato dai gestori delle Terme dei papi, ovvero la famiglia Sensi, contro il bando indetto a suo tempo dall’ex amministrazione Michelini per affidare la subconcessione mineraria scaduta nel 2014.

In quel bando era indicato proprio il quantitivo d’acqua massimo, 22 litri al secondo, che lo stabilimento comunale avrebbe potuto “emungere” dal pozzetto. Un quantitativo ritenuto insufficiente da Fausto Sensi, secondo cui le Terme dei papi per funzionare bene e per rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente avrebbero bisogno di almeno 35 litri, tanto più in vista dell’ampliamento della piscina monumentale per il quale già da tempo è stato presentato un progetto (approvato dal Comune). Al bando, per la cronaca, partecipò un solo soggetto, i Sensi: gli unici di fatto interessati alla concessione trentennale dell’acqua che alimenta lo stabilimento comunale, visto che la concessione di quest’ultimo scade nel 2033.

Fausto Sensi non legge tuttavia il pronunciamento del Tar come una sconfitta: “Il tribunale, alla luce del fatto che i vincitori del bando siamo stati noi, ha ritenuto di respingere il ricorso che all’epoca fummo costretti a presentare perché gli atti compiuti dall’amministrazione rischiavano di destabilizzare la nostra attività e di creare incertezza nel personale. Per noi la scelta di mettere a bando l’acqua del pozzetto era assurda, e tale la riteniamo tuttora, visto che, in caso di vittoria di un altro soggetto, ci saremmo ritrovati uno stabilimento di proprietà comunale improvvisamente privo di acqua, essendo la concessione mineraria distinta da quella della struttura. Tra l’altro una legge dello Stato di fine 2017 ha stabilito che la direttiva Bolkestein, che prevede appunto la messa a bando delle concessioni pubbliche in scadenza, non si applica alle attività termali con precisi requisiti, sanitari e non, come la nostra. Il Tar - continua l’imprenditore - ha respinto questa contestazione per la semplice ragione che il bando venne pubblicato prima dell’approvazione della legge in questione, che non si applica retroattivamente. Lo stesso Comune ha infatti dovuto ammettere successivamente che quell’avviso pubblico non era necessario. Il Tar si è quindi limitato a prendere atto di una situazione già risolta, tant’è che ha compensato le spese".

Resta il fatto che quel bando “cristallizza” in 22 litri al secondo il quantitativo d’acqua a disposizione delle Terme. Ma Sensi ha altre frecce al proprio arco, in particolare quella del Bullicame: “Una volta che, con la chiusura del pozzo di San Valentino, il livello della callara tornerà ad alzarsi, preleveremo da lì i 13 litri al secondo necessari per offrire al pubblico il massimo delle prestazioni. D’altra parte è proprio dall’acqua del Bullicame, citata da Dante nell’Inferno, che le Terme dei papi traggono una parte del loro prestigio, come riportato anche nelle nostre pubblicità”.

Per questo Sensi a breve tornerà a sollecitare il Comune perché faccia chiudere al più presto il pozzo di San Valentino (il bando per i lavori è stato da poco pubblicato): “Abbiamo atteso anche troppo”, conclude Sensi, che per il 2020 spera di poter realizzare, una volta ottenuto il via libera dalla conferenza dei servizi, il progetto di ampliamento delle Terme dei papi: “Se c'è un imprenditore disposto a investire va sostenuto, non ostacolato. Il mondo va avanti e chi si ferma è perduto”.

Per approfondire leggi anche: Recupero ex terme Inps, 300 posti di lavoro nella nuova spa



Intanto, sul fronte del confinante impianto delle ex Terme Inps la Cisl attende al varco l’amministrazione: “Abbiamo letto con soddisfazione che, fra i vari obiettivi che si vogliono portare a termine nel 2020, centrale è quello rappresentato dal futuro delle ex Terme Inps. Sono anni - afferma il segretario generale Fortunato Mannino - che chiediamo l’apertura di una conferenza di servizi per risolvere l’impasse sul complesso, che per decenni ha significato numerosi posti di lavoro per la nostra provincia. Il turismo è oggi la fonte di sviluppo e lavoro più percorribile per questo territorio. Viterbo e la provincia possono contare su arte, storia, cultura, natura ed enogastronomia ma sono settori presenti in molti territori in Italia. Il termalismo rappresenterebbe quella marcia in più che ci permetterebbe di distinguerci ed emergere”.