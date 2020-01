Viterbo, crollano gli affari dei locali notturni dopo la stretta del Comune sugli orari di chiusura

Tra il 20 è il 30%. E’ l’entità del calo nel volume d’affari registrato mediamente dai locali della zona fucsia dall’entrata in vigore del patto della notte a oggi. La stima, fatta dalle associazioni di categoria, è stata riconosciuta come veritiera anche dal Comune durante la riunione del tavolo di monitoraggio.

Un autentico crollo, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di diverse attività del centro storico. Associazioni di categoria ed esercenti sono ora in attesa che l’assessora allo sviluppo economico, Alessia Mancini, dopo aver consultato la maggioranza, presenti una proposta su come ridurre i danni che il “coprifuoco” ha prodotto. L’idea della Mancini è quella di concedere delle deroghe - con allungamenti al massimo di un’ora - ai locali più virtuosi, ma all’interno del centrodestra c’è chi, più sensibile alle esigenze di quiete dei residenti e dei proprietari di b&b, non vede di buon occhio un allentamento delle maglie introdotte dal piano del commercio approvato lo scorso anno.

Tra i locali che più stanno soffrendo la regolamentazione degli orari c’è il Settantasette di via San Pellegrino: “Il calo della clientela, e quindi degli incassi - confida il titolare Orlando Samperi - è stato enorme e riguarda soprattutto i giovani provenienti dalla provincia. Ma il problema non è, come ho sentito dire, la cattiva informazione. I ragazzi sanno benissimo a che ora chiudono i locali, e proprio perché lo sanno rinunciano a venire a Viterbo. Che piaccia o no, in Italia si esce tardi la sera. Magari prima si va a cena in qualche ristorante, nel quale si rimane almeno fino alle 22.30-23. A quel punto chi è che, dalla provincia, affronta mezz’ora o più di macchina per arrivare a Viterbo e trovare i locali chiusi o che stanno per chiudere?”.

Gli esercenti di San Pellegrino e della zona fucsia, sottolinea Samperi, non chiedono la luna: “Basterebbe consentirci di stare aperti fino all’una durante la settimana e fino alle due nel weekend. Di fronte a una possibilità del genere, credo che molti sarebbero anche disposti ad accollarsi un servizio di vigilanza privato”.

Le deroghe, secondo il titolare del Settantesette, non possono essere invece una soluzione: “Già in passato sono stati adottati due pesi e due misure privilegiando i locali più vecchi rispetto a quelli più recenti. E poi deroghe sulla base di cosa? Prendiamo la musica dal vivo: in passato nel nostro locale l’abbiamo proposta, portando artisti di fama nazionale come Calcutta. Ma con una legge nazionale che impone come limite 50 decibel, nessun locale viterbese oggi potrebbe fare musica. Basta il rumore di una macchina accesa per superarlo”.

Da parte sua la Cna, che rappresenta una buona fetta delle attività del centro storico (alcuni esercenti stanno pensando però di dar vita a un comitato autonomo), conferma il calo dei fatturati e attende la mossa dell’assessora: “In linea di massima condividiamo la posizione della Mancini - spiega la segretaria provinciale Luigia Melaragni -. D’altra parte non è facile contemperare le esigenze di chi nel centro storico ci vive con quello di chi vuole viverlo, e capiamo l’impossibilità per il Comune, con i vigili urbani attualmente a disposizione, di garantire i controlli fino a tardi. In altre città i locali hanno supplito con le proprie forze a queste carenze reclutando a proprie spese degli steward. In ogni caso attendiamo che l’assessore concretizzi la propria proposta e poi faremo le nostre valutazioni".