Viterbo, l'istituto Paolo Savi resterà chiuso per due giorni per bonificare il guano

Lunedì 13 e martedì 14 gennaio resterà chiuso l'istituto Paolo Savi per permettere la bonifica del guano presente all'esterno dell'edificio.

Lo ha disposto il sindaco Arena questa mattina con apposita ordinanza (n. 2 dell’11 gennaio 2020). Per motivi contingibili e urgenti e in via precauzionale, è stata disposta la chiusura dell’istituto ubicato in viale Raniero Capocci 36 “al fine di poter effettuare la necessaria disinfezione e disinfestazione della zona interessata e il conseguente ripristino delle condizioni igienico-sanitarie".

L’ordinanza è pubblicata alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it . Il problema del guano continua ad affliggere la città. Sono state numerose, nelle ultime settimane, le segnalazioni di cittadini che si sono lamentati per gli escrementi di uccelli trovati sulle carrozzerie delle auto o nelle terrazze. Il sindaco ha annunciato che il Comune acquisterà dei dissuasori che fanno il verso ai falchi per tenere lontani gli storni.