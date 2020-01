Emergenza guano a Viterbo: il sindaco compra dissuasori che fanno il verso dei falchi per scacciare gli storni

“Dodici dissuasori sonori che facciano scappare gli storni che stanno infestando la città”. È questa la soluzione del sindaco per eliminare il guano degli stormi di uccelli di questi ultimi tempi: “Stiamo preparando tutti gli atti affinché si possa acquistare una dozzina di dissuasori sonori da una ditta di Modena: saranno prontamente installati da piazzala Gramsci fino a porta Romana”. Questi dissuasori fanno il verso dei rapaci: “Avevamo anche tentato altri interventi – aggiunge Arena – ma gli unici apparecchi efficaci sono quelli che riproducono il suono dei falchi e di altri rapaci. Avevamo provato con un carrello elevatore e dei lampeggianti, ma il risultato non ha prodotto effetti concreti”.

Gli uccelli, infatti, si sono abituati alle luci delle auto e i lampeggianti non li mandano via. “Invece, con i dissuasori sonori gli uccelli scappano. Abbiamo usato come prova un apparecchio sperimentale; e ora stiamo per comprarne dodici”. Durante l’esperimento di mercoledì sera, gli uomini del Comune hanno visto che azionando un solo dissuasore gli uccelli si spostavano negli altri alberi vicini: “Abbiamo capito che servono altri dissuasori, che saranno messi a una distanza di circa 100 metri l’uno dall’altro: in tal modo, gli uccelli se ne andranno”. Il loro costo? “Ogni dissuasore, compresa l’armatura, costa circa 550 euro”. Quindi, poco meno di 7mila euro in tutto. Ma il guano che ha coperto vie, panchine, ingressi di scuole e marciapiedi di alcune zone della città, deve essere eliminato: “Dopo aver fatto scappare gli uccelli, si dovrà procedere alla pulizia con la sanificazione, e infine allo smaltimento – precisa il sindaco -. Se ne occuperà la Viterbo ambiente. In pochi giorni sarà tutto sistemato”. I problemi più grandi si sono verificati al piazzale Gramsci, che è stato riempito dal guano. Sono stati interessati anche via Diaz fino alle Fortezze; ma anche l’istituto scolastico Paolo Savi e porta Romana: “Questa la parte più colpita”, chiosa Arena. Al riguardo, la preside della scuola, Paola Bugiotti, come forma di prevenzione, e momentaneamente, ha interdetto la zona, con gli studenti e il personale che per ora accedono dal retro dell’edificio