Viterbo, il patto per gli orari notturni dei locali mette in fuga i giovani

Deroghe mirate al coprifuoco per i locali più virtuosi. Questa in estrema sintesi la proposta che l'assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini sottoporrà all'attenzione alla maggioranza, alla luce della riunione plenaria sul patto della notte che si è svolta a Palazzo dei Priori. Dall'incontro sono emerse sostanzialmente due verità, forse in parte collegate: la prima, positiva, è che la regolamentazione della movida, in particolare quella del quartiere San Pellegrino, in questi primi mesi dall'entrata in vigore del piano del commercio ha dato i suoi frutti, confermati anche dalla rappresentanza di residenti e titolari di b&b; la seconda, drammatica, è invece rappresentata dalla "grande fuga" dei giovani, lamentata da tutti gli esercenti, dalla movida viterbese, con tutte le conseguenze economiche del caso. Un crollo della clientela soprattutto proveniente dalla provincia, dove il messaggio che è passato, anche per effetto delle polemiche che hanno accompagnato il coprifuoco, è che Viterbo, la quale già ha sempre faticato a scrollarsi di dosso la nomea di città morta, oggi non ha più una vita notturna. "Cosa assolutamente non vera, ma evidentemente non siamo stati in questi mesi abbastanza bravi ad evitare che questo messaggio negativo passasse", sottolinea l'assessora, la quale si dice comunque soddisfatta dei risultati ottenuti e, soprattutto, del dialogo avviato con tutte le parti in causa: esercenti, associazioni di categoria, residenti, affittacamere e studenti. La discussione si è concentrata quasi esclusivamente sulla zona fucsia, quella di San Pellegrino, tanto che di comune accordo si è deciso di scindere in futuro il tavolo in due: uno dedicato alla zona medievale, l'altro al resto del centro, viste le differenze di orari, regole e anche di tipologia di clientela.

"Dalla riunione - continua la titolare dello Sviluppo economico - oltre al problema del calo della clientela, è emerso un dato evidente: il patto della notte ha funzionato. I rumori e gli schiamazzi notturni sono nettamente diminuiti e solo in una circostanza si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Per questo ritengo sensata, previa condivisione con la maggioranza, la possibilità di concedere deroghe, come è già stato fatto in questi mesi in occasione di eventi particolari, esclusivamente alle attività virtuose. Chiamiamoli anche premi ai più meritevoli".

Dal tavolo di monitoraggio è emersa infine anche la necessità, sottolineata in particolare dalle associazioni di categoria, di arrivare in tempi brevi al varo di un Puc, un piano urbanistico commerciale, che consente una zonizzazione della città e quindi regole mirate e tarate sui vari quartieri. "Su questo fronte c'è già da tempo il mio impegno - conclude Mancini - anche perché presto sarà la normativa regionale sul commercio ad imporci l'adozione di un Puc".