Viterbo, la Regione mette mezzo milione di euro per la ristrutturazione della loggia di Palazzo dei papi

Mezzo milione di euro in due tranche: la prima nel 2020, la seconda nel 2021. Arrivano fondi regionali in soccorso della loggia del Palazzo dei papi il cui stato di conservazione, in base a quanto emerso da approfondite indagini fatte eseguire dalla curia, è fortemente compromesso. Il finanziamento, comunicato l’antivigilia di Natale al vescovo Lino Fumagalli dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, da Enrico Panunzi e dall’assessora Alessandra Troncarelli, sarà destinato anche al recupero del pavimento del duomo. Dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ai parlamentari, dall’associazione dei costruttori alle banche del territorio, è una vera e propria gara di solidarietà quella scattata a salvaguardia della loggia, la quale, in mancanza di interventi urgenti, rischia di sfaldarsi. Una solidarietà fatta però finora più di parole che di fatti, ma soprattutto, fatte salve alcune eccezioni, una solidarietà molto “pelosa”. Mai come in questo caso il fine - salvare il simbolo per eccellenza di Viterbo, che secondo i numeri forniti dalla diocesi attira ogni anno 40 mila visitatori - giustifica i mezzi (compresi quelli di informazione), ma lo spettacolo offerto ancora una volta dalla politica viterbese in queste giornate natalizie è desolante: annunci smentiti, annunci riconfermati, schermaglie a suon di ordini del giorno, schermaglie tra partiti finalizzate a un solo obiettivo, apparire sui giornali.

L’ultimo annuncio, come detto, è quella della Regione Lazio, che a gennaio firmerà una convenzione con la diocesi di Viterbo per lo sblocco dei fondi.

Il primo invece era arrivato il 12 dicembre da parte del senatore di FI Francesco Battistoni: 200 mila euro di finanziamento inserito nell’ultima legge di bilancio. Il giorno dopo il Pd di Viterbo, per bocca del commissario della federazione Marco Tolli, attribuisce il merito dell’operazione al ministro Franceschini, ringraziando tutti coloro che nel territorio, a cominciare da Fioroni, “si sono mobilitati in difesa di uno straordinario patrimonio e per accorciare le distanze con il governo”. A quel punto entra in scena la strana coppia “pentacivica” Erbetti-Barelli, accusando Battistoni di aver spacciato una fake-news in quanto l’emendamento da 200 mila euro sarebbe stato giudicato inammissibile. Immediata la replica del senatore: i soldi ci sono, non si tratta di un emendamento bensì di un ordine del giorno presentato dal suo collega Battilocchio.



Il giorno di Santo Stefano spunta un altro ordine del giorno, stavolta firmato dai deputati grillini Gabriele Lorenzoni e Marta Grande, che impegna il governo a stanziare per il restauro della loggia “una somma adeguata da valutare e quantificare in base alle reali esigenze”. Ne dà l’annuncio, ovviamente, il consigliere del M5S Erbetti, subito sbeffeggiato da FdI, secondo cui si tratta di un atto non “vincolante, accolto con riserva dal governo che si impegna a valutare l’opportunità di uno stanziamento”. “E’ evidente - attaccano i meloniani - che il M5S per il suo territorio si accontenta di pacche sulle spalle purché si tiri a campare, strumentalizzando il simbolo della nostra città per un po’ di propaganda”. Per la serie: chi a Viterbo non le spara grosse scagli la prima pietra.