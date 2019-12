Viterbo, massi pericolanti sulla Cassia Sud: la strada riaperta a senso unico alternato

Riaperta al traffico la strada Cassia Sud. A darne notizia è l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini. La riapertura, avvenuta nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre, consente la circolazione a senso unico alternato, regolato con impianto semaforico mobile.

Per approfondire leggi anche: Strada Acquabianca, interviene il Genio

La chiusura del tratto della strada nei pressi del bivio per Ponte Sodo si è resa necessaria per dei lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi che sono ai margini della strada. C'era un'evidente situazione di pericolo che in questo modo il Comune ha voluto risolvere. I lavori inizialmente dovevano durate tre giorni, ma sono andati avanti per quasi una settimana.