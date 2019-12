Viterbo, i giocatori della Viterbese donano il sangue all'evento organizzato da Confartigianato

Confartigianato ha organizzato per lunedì 22 dicembre una giornata di donazione del sangue in collaborazione con l’Avis comunale. Dalle 8 alle 11.30 l’autoemoteca sarà sotto il palazzo di Confartigianato, in via Garbini 29/G (piazzetta adiacente al negozio Brubaker). L’iniziativa è patrocinata dalla Asl ed è realizzata in partnership con Mgm Pool, ToBe Mattioli Fitness e Pasticceria Casantini. All’evento/donazione parteciperà anche una delegazione della Viterbese, la prima squadra di calcio cittadina che milita in serie C e che ha aderito convintamente all’iniziativa di Confartigianato e Avis.

“Per Natale abbiamo voluto organizzare un evento che potesse contribuire a tutelare un interesse collettivo – spiega Andrea De Simone, segretario provinciale di Confartigianato -. Donare il sangue è un regalo, specie perché purtroppo ce n’è sempre troppo bisogno. Donare il sangue significa voler essere garanzia per la salute degli altri”.