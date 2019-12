All'ospedale di Belcolle a Viterbo arriva Babbo Natale per i bambini ricoverati a Pediatria

Il Natale è il periodo dell’anno che ogni bambino aspetta con maggior trepidazione, purtroppo alcuni non potranno godere della magia delle feste in famiglia perché in questo momento si trovano in ospedale. Tutti i bambini ricoverati possono contare sul calore e l’assistenza dei familiari, dei medici e degli infermieri, che faranno di tutto per fargli vivere al meglio l’esperienza del Natale.

Giovedì 19 dicembre, dalle 11.30, Babbo Natale in persona sarà in visita al reparto di Pediatria per abbracciare tutti i piccoli pazienti ricoverati. Ascolterà i loro desideri, raccoglierà le letterine, porterà dei doni, ma soprattutto regalerà i sorrisi, la gioia e la speranza di cui hanno bisogno in questo momento.

Il Viterbo Christmas "ringrazia la Asl di Viterbo per l’opportunità che ha offerto al nostro Babbo Natale".