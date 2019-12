Le Sardine fanno il pieno in piazza delle Erbe a Viterbo

Il movimento delle Sardine fa il pieno in piazza delle Erbe. Nonostante la pioggia e il maltempo che ha imperversato nella Tuscia per tutta la giornata, nel tardo pomeriggio del 13 dicembre, centinaia di persone si sono radunate nella piazza del centro storico. Si parla di centinaia di manifestanti che sono arrivati da tutta la provincia con striscioni, sagome al cartoncino delle sardine e bandiere (ce n'è una della pace esposta da alcuni ragazzi).

La piena è quasi colma e i manifestanti stanno ascoltando i comizi al freddo. Gli organizzatori per adesso giudicano un vero e proprio successo la partecipazione. Si era temuto per la vicinanza con la conferenza stampa di Casapound in Comune. Ma non c'è stato alcun momento di tensione.