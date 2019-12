Soldi per mettere in sicurezza la loggia di palazzo dei Papi a Viterbo. Il Pd: "Grazie a Franceschini"

Il Pd di Viterbo rivendica l'azione del governo che ha stanziato 200 mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della loggia di Palazzo dei Papi. In una nota il commissario della federazione di Viterbo Marco Tolli, attribuisce il merito dell'operazione al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. A poche ore dall'approvazione dello stanziamento, invece, il senatore azzurro Francesco Battistoni aveva dichiarato che i soldi erano arrivati grazie all'impegno di Forza Italia in commissione bilancio.

Per approfondire leggi anche: Arrivano 200 mila euro per la loggia

Queste le parole di Tolli: "Voglio ringraziare il Ministro ai Beni Culturali, Dario Franceschini, per aver preso un impegno con la città di Viterbo rispetto all'analisi dei costi e al restauro del Palazzo dei Papi, sulla base delle valutazioni che saranno prodotte dalla Soprintendenza. Inoltre, a tutti coloro che in questi giorni si sono mobilitati in difesa di uno straordinario patrimonio e che hanno operato per 'accorciare le distanze' con il Governo, tra cui l'ex Ministro Giuseppe Fioroni. La loggia è a tutti gli effetti un monumento di rilevanza nazionale e internazionale, che rappresenta un valore incredibile dal punto di vista storico, architettonico e per tutto il sistema turistico ricettivo. Garantire in tempi rapidi soluzioni e risorse deve essere un impegno che ci deve sentire tutti coinvolti".