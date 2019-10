Stelliferi denuncia tutti per procurato allarme

Fitofarmaci e inquinamento del lago di Vico: il sindaco di Caprarola denuncia tutti. Eugenio Stelliferi ha depositato venerdì in Procura un voluminoso faldone di documenti: articoli di giornale, comunicati e dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dai più svariati soggetti, in cui si faceva riferimento alla monocultura della nocciola e ai danni che questa, attraverso l’uso indiscriminato di fitofarmaci e pesticidi, avrebbe arrecato all’ecosistema della riserva naturale.

Nel mirino di Stelliferi, in particolare, ci sono alcune associazioni ambientaliste e gli amministratori dei comuni del lago di Bolsena, i quali di recente hanno unito le forze per evitare la diffusione a macchia d’olio della corilicoltura nel territorio del bacino. Tra le tante dichiarazioni allarmistiche, quella del segretario del Pd di Montefiascone Renato Trapè - “il lago di Bolsena farà la fine del lago di Vico” - che aveva messo in guardia proprio dalla grande quantità di prodotti chimici (diserbanti, concimi, pesticidi) di cui le nocciole necessitano. “Restiamo contro la coltura intensiva delle nocciole. Abbiamo avuto un lago di Vico e non vogliamo farne un altro. Siamo tutti contro e la nostra posizione non cambia”, aveva dichiarato invece il sindaco di Capodimonte Mario Fanelli.

Dichiarazioni e prese di posizione che non sono state digerite dai primi cittadini dei due comuni vichiani, Caprarola e Ronciglione, i quali già in occasione dell’incontro voluto dal prefetto nel luglio scorso per fare il punto sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura, erano insorti contro la demonizzazione della nocciolicoltura. Stelliferi in particolare aveva parlato di vero e proprio “terrorismo psicologico”. Per questo il sindaco di Caprarola ha deciso di passare alla controffensiva: dopo aver passato al setaccio nelle settimane scorse tutto il materiale pubblicato in questi mesi insieme ai propri legali, venerdì ha consegnato tutto il faldone, “alto mezzo metro” dice, ai magistrati viterbesi. "Spetterà ora alla Procura valutare se procedere o meno per il reato di procurato allarme. A mio avviso gli estremi ci sono tutti. Le acque di Vico sono in netto miglioramento e chiunque asserisce il contrario se ne assume la responsabilità”.