Debiti Talete, Bossola in commissione

Il presidente di Talete, Andrea Bossola, ha detto ufficialmente sì: venerdì, 18 ottobre, riferirà a Palazzo dei Priori sui conti della società in commissione bilancio. Non dovrebbe invece partecipare all’audizione il presidente dell’Ato, Pietro Nocchi. Così è trapelato venerdì da Palazzo Gentili.

Al centro del dibattito la situazione debitoria in cui versa la società, ossia la richiesta di ricapitalizzazione, per quaranta milioni, avanzata ai sindaci/soci, pena l’ingresso dei privati; la “scomparsa” del finanziamento che l’ex presidente, Salvatore Parlato, si era impegnato a chiedere ad Arera, a fronte del quale a fine 2018 furono aumentate le bollette; è infine la patata bollente scoppiata negli ultimi giorni sulle assunzioni, tramite una società interinale (Tempor), di sei unità di personale riconducibili alla politica (5 all’area ex Ds e una a Forza Italia). In un caso, si parla addirittura del figlio del capo di gabinetto della Provincia, l’ex sindaco di Capranica Angelo Cappelli.

Su questa vicenda il clima è incandescente e mentre in ambito centrodestra si parla di possibili attività di indagine avviate dalla Procura, che tuttavia al momento non trovano ancora riscontri ufficiali, giunge invece notizia della presentazione di una segnalazione alla Corte dei conti partita da ambienti della Lega. Sott’accusa, lo ricordiamo, la decisione di Talete di introdurre nei propri uffici nuovi lavoratori proprio nel momento in cui, per la grave situazione finanziaria in cui versa la società, sono rimasti bloccati gli stipendi dei dipendenti in organico. Ma ancor di più destano clamore le modalità con cui queste unità aggiuntive di personale sono state trovate: un avviso non pubblicizzato sul sito delle Tempor, che ha raccolto le domande; quindi la selezione dei nomi da parte della stessa Talete (e non della Tempor); e infine la presa in carico dei prescelti da parte della Tempor. Tra l’altro, questa società interinale è la stessa che si sarebbe dovuta occupare anche di una selezione all’Ater. Bossola ha già fatto sapere che di tutta questa storia non sa nulla, dato che le procedure furono iniziate dal vecchio consiglio di amministrazione, ma è evidente che in commissione dovrà comunque dettagliare il tutto con documenti e osservazioni.