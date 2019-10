Ubertini: “Unitus sempre più internazionale”

Stefano Ubertini, direttore del Deim, sarà il nuovo rettore dell’Università degli Studi della Tuscia ed il 1 novembre prossimo entrerà in carica al posto di Alessandro Ruggieri. Al voto erano chiamate circa 600 persone tra docenti e personale amministrativo. Ubertini ha ottenuto 240 voti, Giulio Vesperini 67 e Andrea Vannini 35.

“Sono contento per la grande affluenza- commenta- l’aula magna era piena di gente ed è stato molto emozionante l’attimo dell’applauso quando ho superato il numero di voti minimo richiesto per essere sicuro di vincere. E’ una grande soddisfazione, un ricordo che porterò sempre con me. Oltre la mia proclamazione è stato un momento di comunione per tutta l’università. Da oggi sono tornato a fare il mio mestiere, cioè il professore e dai primi di novembre ricoprirò il mio nuovo ruolo di rettore. In queste settimane cercherò di coordinarmi con il mio amico Alessandro Ruggieri e appena insediato proverò a concretizzare tutte le politiche che ho delineato nel mio programma”.

Ubertini è stato assunto all’Unitus nel 2012 dopo aver vinto un concorso per professore di macchine a fluido. Prima ha prestato servizio in altri tre atenei, dottorando a Perugia, ricercatore a Roma Tor Vergata e professore associato a Napoli Parthenope. Poco dopo il suo arrivo è stato eletto presidente del Consiglio di corso di studio della neonata Ingegneria Industriale. Negli anni successivi è stato referente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e poi coordinatore del collegio di dottorato in "Engineering for Energy and the Environment". Dal 2016 è direttore del dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa e membro del senato accademico.

“L’elezione di Stefano Ubertini- prosegue il rettore uscente Ruggieri- rappresenta una sorta di continuità nella gestione dell’Ateneo e nei rapporti esterni. Sono molto soddisfatto perché sono sicuro che sia la persona giusta per guidare l’università per i prossimi anni”.

Secondo il nuovo rettore, l’università per crescere deve promuovere progetti che diano una visibilità internazionale al territorio e alle sue ricchezze.

“E’ un ateneo in ottima salute - conclude Ubertini - negli ultimi sei anni abbiamo ottenuto risultati di grande rilievo come la valutazione più che soddisfacente della didattica e della ricerca da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In futuro dovremo lavorare per aumentare il numero di studenti regolari, cercando di comunicare meglio quali vantaggi offre la nostra università rispetto ad altri atenei. Dobbiamo mantenere un’elevata qualità e al contempo migliorare l’offerta formativa con proposte innovative basate sulle nostre competenze e sulle potenzialità occupazionali. Servono azioni coraggiose, come l’utilizzo di metodologie didattiche all’avanguardia ed un maggiore coinvolgimento degli studenti nella scelta dei contenuti e nel miglioramento dell’organizzazione dei percorsi formativi. Certamente dobbiamo lavorare sulla dimensione internazionale”.